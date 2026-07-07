El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente, alcanzando 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00.

Durante la mañana, el termómetro seguirá bajando hasta llegar a 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 05:00 y continuando su ascenso hasta llegar a 39 grados a las 14:00, momento en el que se prevé que se registre la temperatura más alta del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que puede generar una sensación de calor intenso.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad moderada que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 10 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en el horizonte. A partir de las 14:00, se espera que la temperatura comience a descender lentamente, alcanzando 40 grados a las 15:00 y 41 grados a las 16:00. Sin embargo, a partir de las 17:00, la temperatura comenzará a bajar de manera más pronunciada, llegando a 42 grados a las 17:00 y manteniéndose en torno a los 41 grados hasta las 19:00.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. La noche caerá sobre Andújar con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:42. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 35 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para las actividades al aire libre. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.