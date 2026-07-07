El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se prevé que se eleven hasta los 40 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 49%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque sus máximos.

El viento, que soplará mayormente del oeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, mientras que por la tarde, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 18 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. En la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco en comparación con las horas anteriores.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:49 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. Se anticipa que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 29 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvias, es un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.