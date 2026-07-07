El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia de descenso hasta alcanzar los 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a las 00:00 y aumentando hasta un 68% a las 08:00. A medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, alcanzando un 30% a las 11:00 y manteniéndose en niveles bajos durante las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 12:00, el viento cambiará de dirección hacia el sur, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.