El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 41 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% en la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día. En la mañana, se registrará una brisa suave del oeste a 15 km/h, que se intensificará en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h del sur. Esta actividad del viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:48 horas.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable usar ropa ligera y protector solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial. Además, se sugiere evitar las actividades físicas intensas durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 41 grados , y un viento que ofrecerá algo de frescura en las horas de la tarde. Un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.