El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 35% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y luego del oeste, alcanzando rachas de hasta 19 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan elevadas, con valores que rondarán los 36 grados . La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 28 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:39. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, creando un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.