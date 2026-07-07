El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y bajando a un 12% en las horas centrales del día, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Es importante tener en cuenta que, a pesar de las condiciones despejadas, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades deportivas. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario, especialmente durante las horas de mayor calor.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.