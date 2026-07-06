El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 6 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas sigan bajando, alcanzando los 27 grados a las 04:00 y 26 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 25 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente a 24 grados a las 07:00. Durante la mañana, el termómetro seguirá ascendiendo, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 16:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. A las 20:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día soleado y caluroso. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con la debida precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.