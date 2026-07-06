El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 5 de julio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles notablemente altos. La temperatura alcanzará un máximo de 37 grados centígrados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se mantenga en torno al 18% por la mañana, aumentando ligeramente a un 25% por la tarde y alcanzando un 35% hacia el final del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la baja humedad en las primeras horas ayudará a que la sensación térmica no sea tan agobiante. Sin embargo, a medida que la humedad aumente, es probable que la sensación de calor se intensifique, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias inesperadas.

El viento también tendrá un papel relevante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día, aunque también es recomendable tener precaución con las ráfagas más fuertes.

Los amaneceres en El Viso del Alcor serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:07, y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:47. Esto brinda la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural, perfectas para paseos al atardecer o reuniones familiares al aire libre.

En resumen, el 5 de julio de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar del verano en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este espléndido día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.