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El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 30 y 41 grados durante las horas más cálidas.

La temperatura comenzará en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un aumento significativo, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 41 grados a las 17:00. Este calor intenso se mantendrá hasta las 19:00 horas, cuando las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, llegando a un 19% a las 20:00 horas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar la importancia de la hidratación y la protección solar, dado el calor extremo que se anticipa.

En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de cielos despejados, altas temperaturas y viento moderado promete un día veraniego perfecto para disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.

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