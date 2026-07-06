El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 28% a medianoche y aumentando ligeramente hasta un 39% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad descenderá, alcanzando un 12% en las horas más cálidas del día. Esto podría contribuir a una sensación de calor más pronunciada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 23:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda estar atentos a posibles ráfagas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado contribuirán a un ambiente agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.