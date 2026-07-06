El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 16% hacia el final de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y viento puede aumentar la sensación de calor, por lo que se aconseja tomar precauciones.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:48. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin necesidad de abrigarse.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.
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