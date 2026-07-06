El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles notablemente altos.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 36 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Esta calidez puede resultar agobiante para algunos, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Tomares que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, con valores que rondarán los 31 grados al caer la noche.

La humedad relativa será otro factor a considerar, ya que se prevé que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 37% por la noche. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h durante la mañana, aumentando a 35 km/h en las horas siguientes. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, con ráfagas que alcanzarán los 20 km/h y luego 18 km/h hacia la noche.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, puede ofrecer un respiro del calor. Se aconseja a todos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y disfrutar de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.