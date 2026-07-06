El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, antes de estabilizarse en los 27 grados entre las 03:00 y las 04:00.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 50% durante las primeras horas, disminuyendo a niveles más bajos en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, que irán disminuyendo a medida que se acerque la tarde, aunque se espera que en horas de la tarde el viento aumente nuevamente, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.
No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Este clima estable y despejado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:48, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar el día. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado en San Juan de Aznalfarache, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, ideal para disfrutar del verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.
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