El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 36 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, pero se mantendrá en niveles agradables, con mínimas de alrededor de 31 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el sol está en su punto más alto.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 23% y el 37% a lo largo del día, se anticipa que el ambiente se sentirá un poco más seco, lo que puede ser un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es fundamental que las personas con problemas respiratorios o de piel tomen precauciones adicionales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 23 km/h en su máxima racha. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se espera que sea suficiente para mitigar completamente la sensación térmica elevada. Hacia el final del día, el viento disminuirá, con velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la noche sea más tranquila y placentera.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Los habitantes de San Juan de Aznalfarache pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:48, brindando largas horas de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que ofrece San Juan de Aznalfarache.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.