El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, La Rinconada se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 31 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 05:00 y subiendo hasta los 40 grados en las horas pico de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 40%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 18 km/h a las 00:00. A medida que avanza la jornada, el viento alcanzará su máxima velocidad de 33 km/h hacia las 21:00, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de La Rinconada pueden disfrutar de un día completamente seco, sin interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:08, brindando a los rinconeros la oportunidad de comenzar el día con luz natural, mientras que el ocaso se espera para las 21:48, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.