El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

La Rinconada se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 5 de julio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol está programada para las 07:08, lo que dará inicio a un día que promete ser caluroso y seco.

Las temperaturas comenzarán a elevarse rápidamente, alcanzando un máximo de 38 grados alrededor del mediodía. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de La Rinconada que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, pero se mantendrán en niveles cálidos, con valores de 35 grados a media tarde y 33 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 15% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 30% por la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es fundamental que la población esté atenta a las recomendaciones de salud pública.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h, aumentando a 30 km/h en rachas durante la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el parque o reuniones familiares.

Con el ocaso programado para las 21:48, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, en un cielo despejado que promete ser un espectáculo visual. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, el 5 de julio de 2026 se presenta como un día soleado y caluroso en La Rinconada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas y la baja humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.