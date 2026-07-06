El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 40 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 15% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 46 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque cálido, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor extremo, pero es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:43. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin necesidad de abrigarse.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento que, aunque cálido, aportará algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.