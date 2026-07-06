El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más agradable. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 33 grados durante la tarde, lo que sugiere que es recomendable tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 33% hacia la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la baja humedad ayudará a que el calor sea más tolerable. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con una velocidad de 24 km/h, aumentando a 36 km/h en momentos de rachas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución, especialmente en áreas donde se puedan presentar ráfagas más fuertes. Las condiciones de viento son favorables para actividades como el ciclismo o el senderismo, siempre que se tomen las debidas precauciones.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares en parques y espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:03, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente relajarse en el jardín mientras cae la noche.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.