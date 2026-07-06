El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé un calor intenso, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 19% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos de alrededor de 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día caluroso y soleado en Priego de Córdoba.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado promete un día agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.