El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 21% en las primeras horas y descenderá a un 13% hacia la tarde. Esto podría hacer que la exposición prolongada al sol sea incómoda, por lo que se recomienda tomar precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratado.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. A partir de las 14:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 22 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, el día se presenta completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto se traduce en un día sin interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 horas y bajando a 31 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Pozoblanco, perfecto para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.