El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 35 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles agradables. Para la tarde, se anticipa una temperatura de alrededor de 33 grados, y por la noche, el termómetro podría bajar hasta los 30 grados. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas será fundamental.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que rondan el 14% por la mañana y aumentando hasta un 19% por la noche, la atmósfera se sentirá un poco más pesada a medida que avance el día, aunque seguirá siendo un día seco en términos de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 17 km/h durante la mañana, aumentando a 23 km/h por la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Por la noche, el viento disminuirá a 18 km/h, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila bajo un cielo despejado.

Los amaneceres en Pozoblanco son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:00. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:46, ofrecerá una hermosa vista, ideal para disfrutar en familia o con amigos. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más llevadero el calor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.