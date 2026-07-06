El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00, manteniendo un ambiente cálido pero agradable.

Durante la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde, con un notable ascenso que llevará el termómetro hasta los 41 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 41%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la baja probabilidad de precipitación, que se mantiene en un 0% durante todo el día, asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h, aumentando a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h a las 15:00 horas. Este viento, aunque cálido, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:46 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que comenzarán a descender, alcanzando los 37 grados a las 21:00 y bajando gradualmente a 35 grados hacia las 22:00.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y vientos moderados que aportarán un poco de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.