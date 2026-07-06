El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Hoy, 6 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1:00 AM y continuando su descenso hasta los 23 grados a las 7:00 AM.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 8:00 AM y subiendo hasta los 27 grados a las 9:00 AM. La tendencia ascendente continuará, con temperaturas que llegarán a los 30 grados a las 10:00 AM y alcanzarán su máximo de 41 grados a las 5:00 PM. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 44% a la medianoche y descendiendo hasta un 35% a las 10:00 AM. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente en las horas de la tarde, alcanzando un 41% a las 11:00 PM. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 2:00 PM y las 3:00 PM, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones secas.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.