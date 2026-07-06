El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

Hoy, 5 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar sus salidas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 36 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del buen tiempo tomen precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando un mínimo de 31 grados por la noche, lo que proporcionará un alivio bienvenido del calor diurno.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 31% en las horas más cálidas y un ligero aumento al 37% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable vestirse con ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura, y es posible que se sienta más fresco en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en zonas expuestas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades que requieran estabilidad.

El orto se producirá a las 07:08, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:47, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. ¡Aprovechen el día!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.