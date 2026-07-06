El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 29°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 32 km/h en las primeras horas y alcanzará ráfagas de hasta 49 km/h en la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 36 y 44 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser fuertes, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente despejado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de calor y viento puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es fundamental tomar medidas para mantenerse fresco y seguro. Con un día sin lluvias a la vista, es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol veraniego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.