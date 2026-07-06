El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con fuerza. Las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 33 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 31 grados por la tarde, descendiendo ligeramente a 30 grados hacia el final del día. Es importante que los habitantes y visitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más intensas de sol.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y aumentando gradualmente hasta un 28% hacia la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y protegerse adecuadamente del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en su punto máximo. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser fuertes en ciertas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se producirá a las 21:44, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en los espacios abiertos de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Se aconseja a todos los ciudadanos que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.