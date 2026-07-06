El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor que podría llegar hasta los 40 grados , lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Morón que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:44 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando valores más agradables durante la noche, con mínimas que rondarán los 16 grados .

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso. La combinación de temperaturas elevadas y vientos moderados ofrecerá un ambiente dinámico, perfecto para disfrutar del verano en esta localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.