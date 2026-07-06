El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a niveles bastante altos.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 28°C y 25°C, descendiendo ligeramente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 39°C en la tarde. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 15% a 20%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes de Montilla pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo. Durante este tiempo, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar condiciones de calor extremo, por lo que se aconseja a la población que evite la exposición prolongada al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 22°C. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día caluroso y despejado en Montilla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.