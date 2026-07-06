El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 34 grados a las 12:00. El calor se intensificará en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo con 38 grados a las 15:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas de 37 grados a las 16:00 y 35 grados a las 18:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 62% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo del 30% a las 11:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida. Hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 40% a las 23:00.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos de hasta 9 km/h, aumentando a 15 km/h a las 00:00. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance su máximo con ráfagas de hasta 36 km/h a las 16:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado y cálido. Es recomendable que se tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados. La puesta de sol está programada para las 21:51, ofreciendo un hermoso cierre a un día de verano en esta encantadora localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.