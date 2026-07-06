El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 6 de julio de 2026, Martos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:00. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 29°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a primera hora y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se espera que hacia la tarde, el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.
A lo largo del día, la temperatura irá en descenso a medida que se acerque la noche, con valores que rondarán los 30°C hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados.
En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento que, aunque moderado, podría intensificarse por la tarde. No se prevén lluvias, lo que garantiza que los planes de verano no se verán interrumpidos. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.
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