El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Martos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se prevén entre las 12:00 y las 16:00. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 14% por la mañana y aumentando ligeramente a un 20% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, realizar deporte o simplemente relajarse en un parque.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 31 km/h en rachas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

El orto se producirá a las 06:59, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 21:41, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.