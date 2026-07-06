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El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 28 grados en las horas siguientes. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán un pico de 41 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y busquen sombra durante las horas más cálidas del día para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando gradualmente hasta un 39% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas de mayor calor. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por el tiempo. Sin embargo, es recomendable estar preparados para el calor intenso y tomar las medidas necesarias para disfrutar del día de manera segura.

El amanecer se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:45, lo que brinda a los marcheneros una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.

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