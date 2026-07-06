El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. La predicción meteorológica indica que el estado del cielo será predominantemente despejado, con un ligero aumento de nubosidad hacia la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 36 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Marchena que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de temperatura.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 15% por la mañana y aumentando ligeramente a un 23% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo puede ser impredecible, por lo que siempre es bueno estar preparado.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a suroeste, con velocidades más suaves, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Los amaneceres en esta época del año son espectaculares, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:06. Los atardeceres también prometen ser impresionantes, con el ocaso previsto para las 21:45, brindando una hermosa vista del cielo al caer la noche.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.