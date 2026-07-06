El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 26 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 10:00. El calor se intensificará a lo largo del día, alcanzando un pico de 39 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 26% a las 11:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad también se verá afectada, alcanzando un 21% a las 21:00. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h durante la mañana, aumentando a 20 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que este día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Mairena del Aljarafe se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.