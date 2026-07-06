El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y que las temperaturas se eleven rápidamente. Se espera que la máxima alcance los 36 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados en la tarde y bajando a 31 grados hacia la noche. La humedad relativa también variará, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 37% al caer la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 23 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 20 km/h por la tarde y a 18 km/h hacia la noche. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 35 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en el jardín.

El orto se producirá a las 07:09, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:48, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar del verano en Mairena del Aljarafe, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.