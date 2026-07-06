El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Hoy, 6 de julio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas suban, comenzando en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 40 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de incomodidad si se combina con las altas temperaturas. Por la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 15 km/h, pero se intensificará a medida que el día avance.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante esos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde-noche, alcanzando unos 34 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada más agradable.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para mantenerse hidratado y protegido del sol. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas hará de este un día típico de verano en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.