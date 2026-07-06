El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 37 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga elevada, con mínimas que rondarán los 21 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la radiación solar es más intensa. La hidratación será clave para disfrutar de este día soleado sin contratiempos.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles bajos, comenzando en un 18% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 35% hacia la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja buscar sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 14 y 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en ciertas áreas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, el pronóstico es claro: no se esperan lluvias en todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido.

Los amaneceres en Mairena del Alcor serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:07, y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:47. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, organizar actividades familiares o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de todo lo que Mairena del Alcor tiene para ofrecer en un día soleado de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.