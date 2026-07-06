El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría levantar algo de polvo en áreas abiertas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a dispersar la humedad y a mantener el ambiente más fresco en comparación con la calma de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 22 grados . La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.