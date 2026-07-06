El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 26 grados, alcanzando un pico de 40 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a lo largo del día. A las 22:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance los 34 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más fuertes en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 38 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47 horas. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Lora del Río, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.