El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00, y alcanzando su mínimo de 24 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 39 grados a las 15:00. Este calor intenso se mantendrá durante las horas de la tarde, con una máxima de 40 grados a las 17:00. La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 37% a las 09:00, pero manteniéndose en niveles relativamente bajos durante el resto del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 8 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

En la noche, el tiempo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente. A las 21:00, se espera que la temperatura sea de 37 grados, y para la medianoche, se prevé que baje a 32 grados. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.