El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 34 grados a las 18:00 y 33 grados a las 19:00, descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a la medianoche y aumentando hasta un 67% a las 07:00 horas. A medida que las temperaturas suben, la humedad disminuirá, alcanzando un 42% a las 10:00 horas y bajando aún más a un 31% a las 11:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones contra el sol, especialmente durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.