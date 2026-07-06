El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y reuniones familiares.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y superando los 35 grados a partir del mediodía. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance los 40 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 34 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 36% durante la madrugada y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suben, llegando a un 27% a las 10:00 y descendiendo a un 14% en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 24 km/h y 41 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y luego a este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, altas temperaturas y vientos moderados sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en el exterior. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.