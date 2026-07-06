El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La temperatura alcanzará un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 30 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas permitirán un descanso más cómodo. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando hasta un 34% en la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer el sol.

El viento jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 20 y 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

El orto se producirá a las 07:10, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 21:47, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los residentes pueden aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más intensas, y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.