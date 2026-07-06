El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa será bastante baja, comenzando en un 15% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la alta temperatura, podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor intenso.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:40. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.
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