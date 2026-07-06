El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de julio

El día de hoy, 5 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas hacia la noche. La temperatura alcanzará un máximo de 37 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, típico de la temporada estival en esta región.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 35 grados por la tarde y bajando a 33 grados en las horas de la noche. Es recomendable que los habitantes de Jaén tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 12% por la mañana y aumentando ligeramente a un 15% por la tarde, y alcanzando un 17% durante la noche. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h por la mañana, aumentando a 34 km/h por la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde.

El orto se producirá a las 06:58, y el ocaso se espera para las 21:40, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y se aproveche el viento fresco que soplará por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.