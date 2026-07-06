El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente para quienes planeen actividades en la costa o en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día de playa o realizar excursiones por la naturaleza. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre, así como para participar en eventos culturales y festivos que suelen tener lugar en esta época del año.

En resumen, Huelva se prepara para un día soleado y caluroso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, por lo que es aconsejable planificar actividades en las horas más frescas de la mañana o al atardecer. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes de Huelva podrán disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.