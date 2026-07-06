El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y manteniéndose en un rango de 28 a 27 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 14%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando a 36 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:08 horas y el ocaso será a las 21:47 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Con el tiempo despejado y las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado y usar protector solar para evitar quemaduras. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Dos Hermanas, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.