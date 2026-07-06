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El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 41 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 29% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, lo que es típico para esta época del año en la región. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las altas temperaturas pueden provocar un aumento en la sensación de calor, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones adecuadas.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 31 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada. La puesta de sol se producirá a las 21:44, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día típico de verano, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se protejan del sol y mantengan una adecuada hidratación para disfrutar de este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.

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