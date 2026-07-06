El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, brindando una visibilidad óptima y temperaturas agradables que irán en aumento a medida que avance el día.

La temperatura comenzará en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, se espera un descenso gradual hasta alcanzar los 25 grados a las 05:00 y 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 36 grados a las 13:00 y un máximo de 40 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, se prevé que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, situándose en 35 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% durante la madrugada y aumentando ligeramente hasta un 56% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% hacia la tarde y un 36% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 20:00 y 21:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios abiertos.

Con un orto a las 07:09 y un ocaso a las 21:48, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de largas horas de luz solar, lo que hará que el día sea perfecto para aprovechar al máximo el verano. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.