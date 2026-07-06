El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de julio

El día de hoy, 6 de julio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00 horas.

A partir de las primeras horas del día, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 31 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 42 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 41%, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico de la tarde.

El viento, que soplará mayormente del sur y suroeste, tendrá velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h. Se anticipa que las rachas más fuertes se presenten en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura en momentos puntuales, aunque el calor seguirá siendo predominante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que realicen actividades físicas o que se expongan al sol durante las horas más calurosas.

La puesta de sol se producirá a las 21:44 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por cielos despejados y una brisa moderada que podría ofrecer algo de alivio. En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-05T20:52:12.